Otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Hüseyin Ş. idaresindeki 46 VK 373 plakalı otomobil ile Doğan K'nın kullandığı 46 T 3266 plakalı araç Yunus Emre Mahallesi, Çeçenis