OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D, E.Ş. ve G.B. isimli şüphelilerin kent merkezinde uyuşturucu imal ederek sattığı bilgisini aldı.
Şüphelilere ait 5 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 22 uyuşturucu hap, 1 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu madde bulaşmış alüminyum folyo ele geçirildi.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.