Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D, E.Ş. ve G.B. isimli şüphelilerin kent merkezinde uyuşturucu imal ederek sa