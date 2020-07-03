OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 62,85 gram eroin, 165,95 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, 53,95 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1905 lira para ve 1 uzun namlulu av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen B.Y. ve S.S.Ö. tutuklandı.