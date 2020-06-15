Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu OSMANİYE - Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando timleri