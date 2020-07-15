GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Osmaniye'de restore edilen Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı

OSMANİYE - Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Osmaniye'deki Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı.Vali Erdinç Yılmaz, yaklaşık 2 yıllık restorasyon çalışması tamamlanan Alibekirli Mahallesi'ndeki caminin avlusunda düzenlene

Osmaniye'de restore edilen Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

OSMANİYE - Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Osmaniye'deki Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, yaklaşık 2 yıllık restorasyon çalışması tamamlanan Alibekirli Mahallesi'ndeki caminin avlusunda düzenlenen törende, tarihi caminin açılışını 15 Temmuz gibi önemli bir günde yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 15 Temmuz'da camilerin önemli görev üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "O kutlu selaların verdiği morali hepimiz gördük, yaşadık. Bugün de aynı heyecanı yaşatacak, gelecek nesillere dinimizi öğretecek ve bu kutlu görevi yapacak camimizin açılışını yapıyoruz. Bugün sadece cami açılışını değil, Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği görevler itibarıyla önemli bir manevi mekanın açılışını yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

- "Caminin açılışında 15 Temmuz'un seçilmesi tesadüf değildir"

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de 1865 yılında inşa edilen Sancaklı Camisi'nde 2018'de başlatılan restorasyon çalışmasının tamamlandığını ve restore edilerek yeniden ibadete açıldığını kaydetti.

Çiçek, "Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı yürütülen vatan savunmasında Osmaniye'de bulunan mutasarrıflığa ait sancak, bu camide muhafaza edilmiştir. Cebelibereket Livası'na ait sancağın bu camide muhafaza edilmesi, caminin bodrum katının cephanelik haline getirilmesi, hatta Osmanlı jandarmasının bu camide 'Sancak nöbeti' tutarak beklemesi halkın hafızasında yer emiştir. Cami ismini de buradan almıştır. Gelecek nesillere aktarılması gereken bir hikayesi vardır. O hikaye de direnişin, dayanışmanın, milli birliğin ve bağımsızlık şuuruna sahip olmanın hikayesidir." diye konuştu.

Çiçek, Türk milletinin benzer destansı hikayeyi 4 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yazdığını anımsatarak "Millet iradesine, bağımsızlığımıza, vatanın bütünlüğüne kastetme cüretini gösteren bu hain kalkışma, vatanın bütünlüğünü, bağımsızlığımızın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, Sancaklı Camisi'nin açılma günü olarak bugünün seçilmiş olması tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy da Selçuklu mimarisinin örneği caminin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR
Eğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyor
Başkan Adar’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajı
ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar10 Temmuz 2020
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamasıOkullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması09 Temmuz 2020
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!09 Temmuz 2020
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!09 Temmuz 2020
Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacakIsparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak09 Temmuz 2020
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor12 Temmuz 2020
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)09 Temmuz 2020
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı13 Temmuz 2020
ANTALYA TURİZMİ TÜRKİYE TURİZMİ DEMEKTİRANTALYA TURİZMİ TÜRKİYE TURİZMİ DEMEKTİR09 Temmuz 2020
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladıIsparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı09 Temmuz 2020
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ10 Temmuz 2020
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ11 Temmuz 2020
Adada Antik KentiAdada Antik Kenti09 Temmuz 2020
Burdur'da damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındıBurdur'da damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı13 Temmuz 2020
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!13 Temmuz 2020
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandıIsparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı13 Temmuz 2020
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılıEğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı11 Temmuz 2020
Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldüBurdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü10 Temmuz 2020
Salda Gölü'ndeki beyaz kumsalda 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandıSalda Gölü'ndeki beyaz kumsalda 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı10 Temmuz 2020
Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındıBurdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı13 Temmuz 2020