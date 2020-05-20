OSMANİYE - Osmaniye'de çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen örtü yangınında 5 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü Karataş mevkisinde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havanın sıcak olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye ile çevre il ve ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

4 arazöz ile yürütülen 30 personelin katıldığı çalışmalara köylüler de destek verdi.

5 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 5 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.



