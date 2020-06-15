Osmaniye'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı OSMANİYE - Osmaniye'de kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3'ü kamu görevlisi 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasanbeyli ilçesi Yanıkkışla köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Böl