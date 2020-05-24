OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hava almak için evden çıkan yaşlı adamın yol kenarında cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeden geçen Savrun Çayı kenarındaki yolun üzerinde yerde hareketsiz yatan yaşlı bir erkek gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, yaptığı araştırmada cesedin 72 yaşındaki Ahmet Bıyıklı'ya ait olduğunu ve Bıyıklı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 14.00-20.00 arası sokağa çıkma izni sırasında evden hava almak için çıktığını belirledi.

İncelemenin ardından Bıyıklı'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.