OSMANİYE - Osmaniye'de evlerinin yanındaki foseptiğe düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Dervişli köyünde yaşayan Mehmet D, evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kızı Kader'in kaybolduğunu fark etti.

Çocuğun yakınları, bölgede yaptığı aramada, bir foseptiğin yanında Kader'in terliklikleri bulunca durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Köye giden itfaiye ekipleri, foseptiğin içinde küçük kızın cesedini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.