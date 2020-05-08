OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Yeşilova Mahallesi Şehit Bülent Onay Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan 3 vatandaşın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine ilçe kaymakamlığınca apartmana giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Karantinaya alınan apartman önünde polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.
Kaymakamlık yetkilileri, apartmanda yaşayanların her türlü ihtiyacının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağını belirtti.