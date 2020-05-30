Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske takmak zorunlu hale getirildi.Olağanüstü İl Hıfzısıhha Meclisinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sos

Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi
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OSMANİYE - Osmaniye'de bazı cadde ve sokaklarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Olağanüstü İl Hıfzısıhha Meclisinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati derecede önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Osmaniye'de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

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