OSMANİYE - Osmaniye’de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edilerek dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
İl Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları katıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından tüm şehitler için dua edildi. Tören sonunda protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.