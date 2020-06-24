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Osmaniye'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Akraba olan kişiler arasında Düziçi ilçesi Çevre Yolu Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüş

Osmaniye'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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OSMANİYE - Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akraba olan kişiler arasında Düziçi ilçesi Çevre Yolu Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Hasan Timi (52) ağır yaralandı.

Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Timi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan ve ölen Timi'nin amcasının oğlu olduğu öğrenilen ve ile aynı ismi taşıyan Hasan Timi ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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