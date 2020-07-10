OSMANİYE - Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Osmaniye Valiliği tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Enver-ul Hamit Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Program öncesi Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Şehitliğini ziyaret etti.

Programda ise 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.