OSMANİYE - Osmaniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleşen etkinliğe, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hulusi Akkuş ve Mustafa Balkaya, 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye Karacatilki ve babası Hamza Karacatilki, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, tüm şehitlere rahmet, gazilere ise sağlık dileğinde bulundu.



Etkinliğe katılanlar ormana fidan dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.