OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Yılmaz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile şehit Köse'nin Mevlana Mahallesindeki baba evini ziyaret etti.

Köse'nin ailesine başsağlığı dileyen Yılmaz, devlet olarak şehit ailelerinin yanlarında olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu taziye evinde şehitler için dua edildi.