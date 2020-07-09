OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesine ziyaret gerçekleştirirdi.

Vali Yılmaz, Hükümet Konağı önünde Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Almalı'dan ilçenin genel durumu ve yürütülen projeler hakkında brifing alan Yılmaz, daha sonra Düziçi Belediyesi ve Düziçi Vilayetler Birliği Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Vali Yılmaz, ziyaretleri kapsamında ayrıca geçtiğimiz yıl Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-3 Harekatı’nda bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın ilçedeki ailesini ziyaret etti.







