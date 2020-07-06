Osmaniye Valisi Yılmaz, doğa ve izcilik kampını ziyaret etti OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Aslantaş Doğa ve İzcilik Kampında inceleme ve denetlemede bulundu. Yılmaz, kamp hakkında Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'dan bilgi aldı.