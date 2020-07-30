OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse ile şehit Polis Memuru Tayfun Doğan’ın ailelerine ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz’ın ziyaretlerinde Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Şehitlik ölümlerin en şereflisidir. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Cenab-ı Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Şehitlerimizin aileleri ile gazilerimiz ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum.”

Vali Yılmaz, şehit Köse ve şehit Doğan’ın ailelerine Kur’an-ı Kerim ve bayrak takdim etti.





