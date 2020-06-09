OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçede inşası süren Farabi Anadolu Lisesi ve Mevlana İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun, incelemelerde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Coşkun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, çocuklara en iyi şartlarda eğitim vermenin önemli olduğunu belirtti.

İki okulun 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını ifade eden Coşkun, okulların kentte hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Albak da 24 derslikli 3 kat inşa edilen iki okulun tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.





