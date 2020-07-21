OSMANİYE - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) tam puan alan öğrencileri kutladı.

Albak, makamında ağırladığı öğrenciler Ceylin Serter, Efe Çakır, Irmak Nur Çimen ve Muhammet İlbay Traş’a çeşitli hediyeler verdi.

Konuşmasında, öğrencilerin kent için gurur kaynağı olduğunu belirten Albak, "Lise giriş sınavında elde edilen başarı öğrencilerimiz için bir başlangıçtır. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Elde edilen başarıda ailelerin ve öğretmenlerin de emekleri var. Bu sebeple öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı onlara da teşekkür ediyorum." dedi.



