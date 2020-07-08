OSMANİYE - Osmaniye Müftülüğü çalışanları Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan ile müftülük çalışanları TDV'nin "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya destek vererek bağış yaptılar.

Müftü Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kurbanlarını vekaleten kestirmek isteyenlerin 31 Temmuza kadar başvurabileceğini ifade eden Tahiroğlu, "Yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 975, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 825 liradır. Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını 31 Temmuz'a kadar il ve ilçe müftülüklerine yapabileceklerdir." dedi.

Tahiroğlu, konuşmasının ardından vekaleten kurban bağış makbuzunu teslim etti.



