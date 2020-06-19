Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı ADANA - Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye il geneli, Adana'nın kuzey ve doğusu (Pozantı, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, Karaisalı, Koza