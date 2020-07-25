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Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu’da 8 yeni mağaza açacak

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: - “Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’daki 6 farklı ülkede 8 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde de hedeflerimiz doğrultusunda büyümemize online ve offline olarak devam edeceğiz”

Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu’da 8 yeni mağaza açacak
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İSTANBUL - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’daki 6 farklı ülkede 8 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde de hedeflerimiz doğrultusunda büyümemize online ve offline olarak devam edeceğiz.” dedi.

Orakçıoğlu, Damat, Tween ve D’S Damat ile Türkiye ve küresel pazardaki hedeflerini ve yatırımlarını, salgının moda perakendesi üzerindeki etkilerini video konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında açıkladı.

Süleyman Orakçıoğlu, Grup olarak markalı ihracat, yurt içi ve yurt dışı perakende, üretim tarafında aktif olduklarını belirtti.

Yurt dışındaki hareketlenmenin yeniden başlamasını önemsediklerini ifade eden Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

“Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’daki 6 farklı ülkede 8 yeni mağaza açacağız. Moskova’da iki yeni mağaza ve Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Hills’te de D’S Damat açılacak. Yine yakında Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre’de birer mağaza açılışı yapacağız. Yurt içinde de hedeflerimiz doğrultusunda büyümemize online ve offline olarak devam edeceğiz. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde açtığımız mağaza ve yakın tarihte açacağımız mağazalarla birlikte yurt içinde de 12 mağaza açılışımız var. Bunların temelinde bizi iş ortağı olarak gören AVM’lerle el ele yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemde anlayış göstermeyen AVM yatırımcıları ile yollarımızı ayırıyoruz.

Bu yıl bölüşecek çikolatalı bir pasta yok, ekmek var ve o ekmeği de bölüşmek lazım. Bu pandeminin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri bu. Kirasını düzenli ödeyen, her türlü yükümlülüğünü yerine getiren ve bu konuda her türlü iş birliğine açık markalara pandemide anlayış göstermeyen, bir nevi ceza kesmek isteyen AVM’lerle yollarımızı ayırıyoruz. Empati yaptığımız zaman onların da kendi varlık değerini korumaları için markalara sahip çıkmaları lazım.”

Orakçıoğlu, 210 yurt içi 221 yurt dışı olmak üzere toplamda 431 mağazalarının bulunduğunu aktararak, “431 mağazamız faaliyetine devam ediyor. Bu dönemde anlayış göstermeyen AVM’lerdeki mağazalarımızın bir kısmını kapatmak düşüncesindeyiz.” dedi.

Gelecek dönemde İspanya’nın en büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles’in en iyi 5 satış noktasında mağazalarının olacağını anlatan Orakçıoğlu, İspanya’nın Futbol Federasyonu ile yakın iş birliklerinin bulunduğunu, İspanya Milli takımıyla ön anlaşma imzaladıklarını, ancak pandemi nedeniyle bunu ertelediklerini söyledi.

İspanya Futbol Federasyonu’nun hakemlerine, gözlemcilerine ürün sattıklarını Orakçıoğlu, ilk yüklemenin eylül ayında olacağını, bunun da anlaşmasını yaptıklarını dile getirdi.

- Orka Holding’den akıllı alışveriş sistemi

Orakçıoğlu, 75 gün 400’ü aşkın mağazanın kapalı kaldığını belirterek, “Bunu dijital dönüşümde fırsat olarak gördük. Bununla ilgili alt yapı yatırımlarımız vardı, bu süreç bunu daha da hızlandırdı. Yurt içi ve yurt dışında tek kanallı yönetim sistemine geçtik. Yapay zeka ve yeni yazılımlarla manuel işlerin dijitalleşmesi sayesinde çalışanlarımızın performansını daha da katma değerli hale getiriyoruz. Gerek çalışanlarımızın gerekse müşterilerimizin ve toplum sağlığının korunması amacıyla dezenfektasyon işlemlerini tüm süreçlerde titizlilikle uyguluyoruz. Fiziki mağazaları tercih eden müşterilerimiz için de gerekli hijyen koşulları sağlanıyor.” diye konuştu.

Orakçıoğlu, pandemi ile değişen tüketici tercihleri ve dijitalleşmenin de etkisiyle yeni mağaza konseptlerini servis ve deneyim merkezine dönüştüreceklerini belirtti.

Orka Holding’in akıllı alışveriş sistemine işaret eden Orakçıoğlu, bu çerçevede geliştirdikleri ve sektörde öncü olacak sistemi şöyle anlattı:

“Yeni normalin gerekliliklerinden biri olacak akıllı alışveriş sistemi ile müşterilerimize mağazaya gelmeden uzaktan alışveriş imkanı sunuyoruz. Sistem sayesinde alışveriş sadece fiziki mağazadan değil, müşterinin bulunduğu herhangi bir lokasyondan mümkün olacak. Müşteriler, akıllı cihazlarından görüntülü konuşma yoluyla online alışveriş yapabilecek. Ayrıca mağaza içi styling hizmetinden ve satış danışmanlarının önerilerinden de faydalanabilecek. Satın aldıkları ürünler de en hijyenik koşullarda adreslerine ulaştırılacak.”

Global marka sorumlulukları dolayısıyla çevreye, doğaya, ekosisteme saygılı koleksiyon yaptıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, sürdürülebilir üretimin önemini vurguladı.

- Giresun’daki fabrikada 200 kişiye yeni istihdam sağlandı

Orakçıoğlu, Giresun’da, Avrupa’nın yüksek teknoloji ile üretim yapan en iyi hazır giyim üretim tesislerinden birinin sahibi olduklarını belirterek, “Pandemiden hemen önce Giresun’da 10 milyon TL yatırımla üçüncü fabrikamızın açılışını yaptık. Kapasitede yüzde 40 artış sağladık ve ek olarak 200 kişilik istihdam yarattık. Günde 4 bin gömlek, 1.100 takım elbise, 1.000 pantolon üretim yapılıyor. Yeni teknolojik yatırımlarla kaynak tasarrufu sağlayan fabrikada, daha az kimyasal kullanımı ve karbon salınımı ile ekosisteme saygılı temiz üretim gerçekleştiriliyor.” dedi.

- “AVM’ler ile uzlaşmaya çalışacağız”

Bir gazetecinin kaç AVM ile yolların ayrılacağına ilişkin soru üzerine Orakçıoğlu, iş ortağı olarak gören AVM’lerle yola devam edeceklerini, sorun çıkaran AVM’ler ile uzlaşmaya çalışacaklarını, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, “Sonuç olarak yeni normali kabullenmeyip eski sözleşmeleri uygulamaya çalışanlarla yollarımızı ayıracağız. Belki 10, belki 15 tane. Bunlarla yollarımızı ayırırken en az 20-25 mağaza açılışımız var.” dedi.

AVM’lerin yüzde 80’inden anlayış gördüklerini ifade eden Orakçıoğlu, “Ciro kira oranında kabul edilebilir maliyetler var. Aylık cironuzun yarısını kira olarak ödüyorsanız orada yaşamanız mümkün değil. Aylık ciro performansına göre pandemi sonrası dönemi rehabilitasyon dönemi olarak düşünelim ve birlikte değerlendirelim. Belki daha önce ciro oranları satışın yüzde 8-10’ları seviyesindeydi. Cironun yüzde 15’ine kadar size ödeyelim ama cironun yüzde 50’sini de bizim ödememizi istemeyin.” diye konuştu.

Sürdürülebilir üretime ilişkin soru üzerine Orakçıoğlu, gelecek sezonlarda kademeli olarak toplam üretimin yüzde 20 ila 25’inin sürdürülebilir kumaşlardan oluşacağını, 2025 yılına kadar koleksiyonlarının yüzde 80’inin bu şekilde olmasını hedeflediklerini söyledi.

Orka Holding olarak geçen yılı tüm hedefleri gerçekleştirerek ve en yüksek EBITDA değerine ulaşarak kapattıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, “Geçen yılki ciromuz 750 milyon TL idi. Bu yıl da yüzde 18’lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve tüm dünyada mağaza sayımızı 480’e çıkartmayı hedefliyorduk ancak pandemi nedeniyle bu yıl 2019 rakamlarını korumayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Orakçıoğlu, D’S Damat markası için ağustosun başında hizmete girecek mobil uygulamaya da değinerek, “Akıllı cihazlara indirilecek mobil uygulama ile kişiye özel alışveriş deneyimi başlatıyoruz. Erkek modası artık cebinizde olacak. Müşterilerimiz mobil uygulama sayesinde hem kendi alışveriş tercihlerine özel olarak seçenekler ve indirimlerle karşılaşacak hem de trendler ve kombinler hakkında bilgi sahibi olacak.” dedi.

Orakçıoğlu, pandemi döneminde Anadolu’da ciro ve hedeflerin, İstanbul ve diğer büyükşehirlere göre daha iyi olduğunu belirtti.

- Sponsorluk teklifleri değerlendiriliyor

Bu arada, Orka Holding, spora ve sporcuya verdiği desteği de artırarak sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen sponsorluklar tekliflerini değerlendiren Orka Holding, halen A Milli Futbol Takımları başta olmak üzere Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor, yurt dışında Azerbaycan, Makedonya ve Güney Afrika Kadın ve Erkek Milli Takımları, İspanya’da Deportivo Alaves Futbol Takımı, İtalya basketbol ligi Seri A’da Fortitudo takımı, ayrıca Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Tofaş, Darüşşafaka ve Bursaspor’da giyim sponsorluğunu sürdürüyor.

Orka Holding, son olarak eski Brezilya futbolcu Ronaldo Nazario’nun sahibi olduğu İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid’in iki yıllığına giyim sponsoru oldu.

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