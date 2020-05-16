KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilere, Onikişubat Belediyesince gıda yardımı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine gidemeyen ve kent merkezinde yaşayan öğrencileri unutmayan belediye ekipleri, ramazan ayı nedeniyle hazırlanan gıda paketlerini öğrencilerin evlerine bıraktı.

Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçicek'e Azerbaycanlı öğrencilere sahip çıkmasından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için adım atıldığını belirten Şahbazlı, "Sağolsunlar sayın başkan kısa süre içerisinde gerekli talimatları verdi ve öğrencilerimize teslim edilmesi için gıda paketleri gönderildi. Sayın Başkanımıza her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de destekçimiz olduğu için şahsım, ülkem ve öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."