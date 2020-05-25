ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çukurbağ yarımadasında dün çıkan yangının orman alanı dışında kalan makilik ve zeytinlik bölgede meydana geldiğini bildirdi.

Genel Müdürlük, söz konusu yangınla ilgili açıklama yaptı. Bölgede saat 01.45'te başlayan yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle saat 04.00'da kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre, gece çıkan şiddetli fırtına esnasında sokak aydınlatma lambasının altında bulunan kuru otların tutuşması nedeniyle çıktığının düşünüldüğü bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada belirtildiğinin aksine yangının meydana geldiği alan orman alanı dışı olup makilik ve zeytinlik alandır. Orman arazisi dışında olmasına rağmen kamusal görevimiz gereği ekiplerimiz yangına müdahale etmişlerdir. OGM'ye bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ile 6 teknik personelimiz yangın söndürme çalışmalarına katıldı. 2,5 hektar alanın etkilendiği yangına ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile alevlerin evlere sıçrayıp can ve mal kaybına sebep olması engellenmiştir."