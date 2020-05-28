GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Nissan yeni operasyonel kararlarını duyurdu

Nissan tarafından Endonezya ve İspanya Barselona'daki fabrikaların kapanacağı ve Güney Kore pazarından da çıkılacağı açıklandı - Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida: - "Mali disiplini korurken ve karlılık elde etmek için birim başına net gelire odak

Nissan yeni operasyonel kararlarını duyurdu
29 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, 2019 yılı için 671,2 milyar yen net zarar açıklarken, Endonezya ve İspanya Barselona'daki fabrikalarının kapanacağını ve Güney Kore pazarından çekileceğini duyurdu.

Nissan tarafından, 2019 yılı mali sonuçlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası orta vadeli planlara ilişkin online basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Nissan’ın 2019 mali yılını 671,2 milyar yen net zararla kapattığı belirtilirken, 2023 mali yılının sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve karlılık elde etmek için dört yıllık bir plan da duyuruldu.


- "Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok zor aldık"


Toplantıda konuşan Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, şirketin açıkladığı dönüşüm planının, aşırı satış genişlemesi yerine istikrarlı bir büyüme sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Uchida, "Mali disiplini korurken ve karlılık elde etmek için birim başına net gelire odaklanırken, temel yetkinliklerimize odaklanacağız ve işimizin kalitesini artıracağız. Bu, 'Nissan-ness' olarak nitelendirilen yeni bir dönem için tanımlanan bir kültürün restorasyonuyla örtüşüyor." diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok zor aldıklarını belirten Uchida, Nissan'ın İngiltere Sunderland'deki tesisinin açık kalacağını belirterek, "Batı Avrupa'da Sunderland'deki İngiltere tesisimizde temel modellerimizin üretimini sürdüreceğiz ve verimliliği artıracağız." dedi.


- 4 yıllık planın detayları


Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, maliyet rasyonalizasyonu ve iş optimizasyonunu içeren dört yıllık planın bir parçası olarak şirket, yapısal reformların yanı sıra karsız operasyonları ve ihtiyaç fazlası tesisleri yeniden ayarlayarak işini dönüştürmek için kararlı adımlar atacak.

Nissan, üretim kapasitesini, küresel ürün yelpazesini ve harcamalarını rasyonelleştirerek sabit maliyetleri azaltacak ve sağlam bir iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlaması beklenen iş alanlarına öncelik verecek ve yatırım yapacak. Şirket bu planı uygulayarak 2023 mali yılı sonuna kadar, Çin'deki yüzde 50 hisse senedi ortak girişiminden oransal katkılar dahil, yüzde 5 işletme kar marjı ve yüzde 6 sürdürülebilir küresel pazar payı elde etmeyi hedefliyor.

Dört yıllık plan, devam eden kültürel dönüşümün yanı sıra Nissan’ın yenilikçilik, işçilik, müşteri odaklılık ve kalite konusundaki itibarını temel alan iki stratejik alana odaklanıyor. Bu iki alan; rasyonalizasyon ve temel pazarlara ve temel ürünlere öncelik vermek olarak belirlendi.

Bu kapsamda yeniden yapılanma, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma konusunda sağlam eylemler planlanıyor.


- Şirket Güney Kore pazarından çekiliyor, Rusya'daki Datsun işi sona eriyor


Nissan, dönüşüm kapsamında Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmeyi, İspanya Barcelona'daki tesisisin yanı sıra Endonezya'daki üretim tesisi kapatmayı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nde (ASEAN) tek üretim üssü olarak Tayland tesisine yoğunlaşmayı hedefliyor.

Güney Kore pazarından da çıkacaklarını açıklayan şirket ayrıca Rusya'daki Datsun markasını geri çekeceklerini ve ASEAN gibi bazı pazardaki operasyonları bir düzene sokmayı planlıyor.


- Gelecek 18 ayda 12 model tanıtımı gerçekleştirilecek

Ayrıca Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki ana operasyonlara odaklanacak olan şirket, Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa'daki işini, uygun operasyonel seviyede tutmak için İttifak varlıklarından yararlanmayı planlıyor.

Gelişmiş C ve D segmenti araçlara, elektrikli araçlara, spor otomobiller dahil olmak üzere küresel çekirdek model segmentlerine odaklanacak olan şirket, gelecek 18 ayda 12 model tanıtımı gerçekleştirecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı
Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Rektör Çarıkçı’nın “27 Mayıs” Mesajı
Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajıBelediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı22 Mayıs 2020
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyorBakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor22 Mayıs 2020
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!21 Mayıs 2020
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldiMaskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi22 Mayıs 2020
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?21 Mayıs 2020
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?22 Mayıs 2020
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi 21 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldıBayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı22 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdüIsparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü23 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı MesajıIsparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı23 Mayıs 2020
GÜNCELLEME - Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı21 Mayıs 2020