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Netkent Üniversitesi'nden "1 milyon yazılımcı" hedefine 4 milyon dolarlık eğitim desteği

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Vedat Eşkinat: - "Türkiye'nin '1 milyon yazılımcı' hedefine destek sağlamak amacıyla ilk bölümü 5 yıl sürecek ve toplamda 1.000 öğrencinin 4 yıllık yazılım mühendisliği programına kab

Netkent Üniversitesi'nden "1 milyon yazılımcı" hedefine 4 milyon dolarlık eğitim desteği
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İSTANBUL - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Türkiye'nin "1 milyon yazılımcı" yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere 5 yıl süreyle her dönemde 100, toplamda 1.000 öğrenciye 4 yıl süreyle karşılıksız yazılım mühendisliği bursu verecek.

Üniversite, bursun toplam büyüklüğünü 4 milyon dolar olarak açıkladı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Vedat Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin çalışmaları ve "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" projesine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin "1 milyon yazılımcı" hedefine destek sağlamak amacıyla ilk bölümü 5 yıl sürecek ve toplamda 1.000 öğrencinin 4 yıllık yazılım mühendisliği programına kabul edileceği bir burs programı açıkladıklarını bildiren Eşkinat, Netkent Üniversitesi'nin kazanan öğrencilere toplam 4 milyon dolar değerinde eğitim bursu vereceğini söyledi.

Eşkinat, proje kapsamında, 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere üniversitenin mühendislik fakültesi yazılım mühendisliği lisans bölümüne güz dönemi için 100, bahar dönemi için 100 öğrenci olmak üzere, her akademik yıl tam burslu 200 öğrenci alınacağını bildirdi.

Programa kabul edilecek öğrencilerin, sektörlerindeki tecrübeleri ile meslek yaşamlarında en üst düzeye ulaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir seçici kurul tarafından belirleneceğine işaret eden Eşkinat, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte tüm mühendislik fakültesi öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yönelik gerek bireysel gelişimlerine gerekse ülke ekonomimize katkı sağlayacak uluslararası bir Yazılım Kuluçka Merkezi'nin de hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yakın bir süreçte detayları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Hedefimiz çok açık. Dünya artık değişiyor, küresel rekabet inanılmaz boyutlara ulaştı. Biz de üniversite olarak, Türkiye'nin dünyada teknoloji süper gücü, KKTC'nin de yakın geleceğin yazılım üssü olması için emek harcayacak, bu alanda küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip, konusunda ve entelektüel anlamda tam donanımlı, bilimsel gelişimi kucaklayan, Türkiye'nin, KKTC'nin ve Türk dünyasının teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefledik."

Mezunların, alacakları eğitim ile kişisel gelişimlerinin yanı sıra milli teknoloji hamlesi için ihtiyaç duyulan, bilişim teknolojileri, mühendislik, danışmanlık ve Ar-Ge kadrolarında yer alacağını dile getiren Eşkinat, güvenlik, eğitim, sağlık, enerji, çevre gibi pek çok alanda teknolojide dışa bağımlılığı azaltarak sektörde küresel güç olma hedefine katkı sağlayacaklarını söyledi.


- "Kazananlar, 20 Temmuz 2020'de ilan edilecek"


Kazanan öğrencilerin Kıbrıs Barış Harekatı'nın da yıl dönümü olan 20 Temmuz 2020'de ilan edileceğini bildiren Eşkinat, üniversitenin çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Netkent olarak adlandırdığımız Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, küresel e-öğrenim sektörünün bölgedeki en önemli oyuncusu konumuyla ilk online interaktif Türk üniversitesi olarak, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde eğitim vermeye başladı. Netkent, uzaktan eğitim yöntemini benimsemiş bir üniversite. Türkçe ve İngilizce lisans ve yüksek lisans programları bulunuyor.

Kayıtlar web üzerinden alınıyor ve eğitim tümüyle dijital ortamda interaktif olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, inovatif eğitim modeliyle eğitimin her aşamasında öğretim üyeleri ile elektronik ortamda canlı etkileşim olanağı buluyorlar. Akademisyenler, derslerini internet ortamında canlı ve interaktif olarak veriyor ve herhangi bir nedenle derse katılamayan öğrenciler olursa onlar da daha sonra ders kaydının videosunu seyrederek derslerini alabilme olanağına sahip oluyorlar."


- "Mezunlarımız, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip yazılım mühendisleri olacak"


Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay da burs programı ile 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde bilim ve matematiğin katkısıyla bilgisayar programlarını tasarlama, yazılım geliştirme, veri işleme ve endüstrideki teknolojik sorunları çözme konularında bilişim teknolojilerine hakim, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişime ve gelişime yön veren yazılım mühendisleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Verilecek eğitim hakkında bilgi veren Turgay, Yazılım Mühendisliği Programı'nın teori ile uygulamayı birleştiren eğitimi desteklediğine işaret etti.

Turgay, öğrencilerin teorik bilgi edinmelerine, yazılım mühendisliği uygulamaları için gerekli olan uygulama geliştirme ve proje yönetimi yetenekleri ile becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan derslerin sunulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öğrenciler temel ve ileri seviye programlama, veri yapıları, veri tabanı, sistem analizi ve tasarımı, proje yönetimi, yazılım mimarisi, yazılım tasarımı ve insan bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda kendilerini geliştireceklerdir. Bu çocuklar mezun olduktan sonra kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklar.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacak mezunlarımız, etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip yazılım mühendisleri olacaklar."


- Başvurular 19 Haziran 2020'ye kadar


Tayfun Turgay, "Yarınlar Bizim Lisans Eğitimi Bursu"na başvuran adayların burs yönetmeliğinde yer alan kayıt kabul koşullarına sahip olmaları gerektiğini bildirdi.

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimi alan öğrencilerle, yine örgün veya uzaktan eğitim yapan bir lisans programından mezun olanların ikinci üniversite kavramına uygun olarak bu programa başvurabileceğini belirten Turgay, "Sadece herhangi bir yazılım mühendisliği programına devam edenlerle yine yazılım mühendisliği eğitimini tamamlayanlar, bu eğitime kabul edilmezler. Zaten üniversitemizin ana kurallarından biri de budur." dedi.

Turgay, "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" çerçevesinde Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı'na müracaat etmek isteyen öğrencilerin, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek www.yarinlarbizim.org adresi üzerinden Üniversite Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne başvurabileceklerini bildirdi.

Başvuruların bugünden başlayarak 19 Haziran 2020'ye kadar sadece "https://www.yarinlarbizim.org/" adresi üzerinden kabul edileceğini aktaran Turgay, telefon veya e-posta ile yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına dikkati çekti.

Turgay, adayların, başvurularının geçerli olması için istenilen belge ve bilgileri eksiksiz olarak "https://www.yarinlarbizim.org/" internet adresine göndermeleri gerektiğini söyledi.


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