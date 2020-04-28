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Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Nef müşterileri, telefon, tablet veya bilgisayarlarına hiçbir ek uygulama indirmeden Nef Online üzerinden yapacakları görüntülü görüşmelerde, proje hakkındaki tüm detaylara erişebiliyor, daire planlarını inceleyebiliyor - Örnek daire ile bir Nef keşfi ola

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı
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İSTANBUL - “Foldhome” ve “Garantili Proje” gibi yeniliklerin sahibi Nef, dijital satış ofisi “Nef Online”ı tüm müşteriler için kullanıma açtı.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla birlikte perakende sektörünü etkisi altına alan dijital dönüşüm artık gayrimenkul sektöründe de etkilerini gösteriyor. Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, onlarca farklı teknolojileri de kullanıma sundu.

Son 4 yılda, 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, şimdi de koronavirüs salgını boyunca evde kalan müşteriler için “Nef Online” dijital satış ofisini "https://online.nef.com.tr" adresinde hayata geçirdi.

Böylece satış ofisi deneyimini tamamen dijital ortama taşıyan şirket, tüm satış süreci fonksiyonlarını özel geliştirdiği dijital platformda güvenli bir şekilde müşterilere sunmaya başladı.

Müşterilere sesli ve görüntülü görüşme olanağı sağlayan Nef Online, ayrıca sanal proje turlarıyla satın almak istenen konutta adeta bir tura çıkmaya da olanak sağlıyor.


- Görüntülü görüşme, sanal tur, ödeme planı sihirbazı, online ödeme fonksiyonları


Nef müşterileri, Nef Online üzerinden Nef Satış Danışmanı ile yapacağı görüntülü görüşmelerde proje hakkındaki tüm detaylara erişebiliyor, videolu anlatımlara projeyi ve daire planlarını inceleyebiliyor, örnek daire ile bir Nef keşfi olan “Foldhome” ünitelerini sanal ortamda gezebiliyor ve satış danışmanıyla birebir kişiye özel bir ödeme planı çalışabiliyor. Ayrıca Nef Online üzerinden ödeme yapıp anında bir Nef sahibi olabiliyor.

Nef Online, görüntülü görüşme, sesli görüşme, proje tanıtımı, video galeri, sanal proje turu, örnek daire turu, “Foldhome” turu, daire planları, kişiye özel ödeme planı ve online ödeme fonksiyonları ile ziyaretçilerine benzeri olmayan bir deneyim sunuyor.

Nef Online’a, bilgisayar, tablet ve mobil telefonlardan hiçbir ek uygulama indirmeye gerek kalmadan ulaşılabiliyor.

Hem masaüstü hem de mobil kullanım için ayrı ayrı tasarlanan dijital satış ofisi Nef Online, tüm yaygın internet tarayıcıları ile uyumlu çalışıyor. Hazır video konferans çözümlerini kullanmak yerine Nef’e özel olarak tasarlanan Nef Online, gayrimenkul sektöründe kullanılan kapsamlı ve güvenli dijital satış ofisi olarak da dikkati çekiyor.


- Nef’e özel tasarlanmış dijital platform


Nef Online ile müşterilerine projelerini daha kolay ve etkili tanıtmayı hedefleyen Nef, diğer alanlarda olduğu gibi dijital dönüşümde de trendleri belirlemeye devam ediyor.

Nef, kısa bir süre önce websitesini tamamen yenilemiş ve müşterilerine Nef+ mobil aplikasyonu üzerinden “Foldcity” ile tüm Nef projelerinde rezervasyon yaptırma kolaylığı sağlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 3 haftadır mevcut müşterilerimizle test ettiğimiz dijital satış ofisimizi, bugün itibarıyla tüm ziyaretçilerin kullanımına açtık. Müşterilerimiz Nef Online üzerinden dilerlerse hemen dilerlerse ileri tarihli bir görüşme randevusu oluşturabilirler. Satış ofislerimize gitmelerine gerek kalmadan, yetkili satış danışmanlarımızla görüntülü görüşme yaparak her türlü detaya ulaşabilir, hatta danışmanlarımızla birebir çalışarak kendilerine özel bir ödeme planı oluşturabilirler. Müşterilerimiz hiçbir ek uygulama indirmeye gerek duymadan, bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden güvenli bir şekilde Nef Online’a erişebilirler. Son dönemlerde mevcut video konferans uygulamalarında ortaya çıkan güvenlik açıkları ve data kaçakları nedeniyle, hazır bir program kullanmak yerine gerekli güvenlik altyapısını kurarak, tamamen Nef’e özel yazılmış güvenli bir dijital platform hazırladık.”


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