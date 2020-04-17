MERSİN - Göksu Nehri'nin geçtiği Mersin'in Mut ilçesinde, yıllık alabalık üretim kapasitesi 250 tona çıkarıldı.

Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı ilçedeki alabalık üretim çiftliği, 25 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.

Üretim yetkilisi Mehmet Şirvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynak suyunda balıkçılığının başlamasıyla birlikte, ilçede su ürünleri sektörünün geliştiğini söyledi.

Alabalık üretiminin ivme kazandığını aktaran Şirvani, "Yapılan son yatırımlarla yıllık alabalık yetiştirme kapasitesi 250 tona ulaştı. Bununla paralel olarak ürünlere talep de artıyor. Ürünler, Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor." dedi.



