Muratpaşa'da sosyal mesafeli 19 Mayıs hazırlığı ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 gönüllüyle sosyal mesafe kurallarına uyularak etkinlik düzenlenecek.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs, belediye hizmet