ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde, belediye ekiplerinin kapı kapı dolaşarak gerçekleştirdiği maske dağıtımı tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 250 kişilik dağıtım ekibi, yüzde yüz pamuklu kumaştan üretilen ve yıkanıp tekrar kullanılabilir olan maskeleri ilçe sakinlerine dağıttı.

Üçerli paketlenen ve içinde kullanım kılavuzunun yer aldığı paketler kapı kollarına asılırken, dağıtım ekibi son olarak açık olan iş yerlerine maske dağıtımı için toplandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen maske dağıtım ekibine teşekkür etti.

Basit ama işlevi çok büyük olan maskeyi her eve ulaştırmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uysal, "Muratpaşa'da 510 bin nüfus 209 bin haneye maskeler ulaştırıldı. Bu noktadan itibaren ilçemizde komşularımız sokağa maskesiz çıkmayacaktır. Maskesiz çıktığımız zaman kendimizi de karşımızdakini de koruyamıyoruz. Hepimiz maske takarsak birbirimizi korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



