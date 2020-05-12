ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bir süredir açılmayan semt pazarlarının yeniden kurulmasına karar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günleri Etiler, Yenigün ve Güzeloba pazarları kurulacak. Salıları ise Yüksekalan, Yenigün, Kızılarık ve Meltem mahallelerinde pazarlar açık olacak. Çarşamba günleri de Sigorta Kapalı Pazarıyla birlikte Ermenek, Fener Çarşamba Pazarı, Dutlubahçe ve Dedeman pazarları kurulacak.

Perşembe günü Yenigün Kapalı Pazarı'nın yanı sıra Sedir Kapalı Pazarı, Meltem Açık Semt Pazarı ve Çağlayan Kapalı Pazarı vatandaşlara hizmet verecek. Cuma ise Güzeloba, Kızıltoprak kapalı pazarlarıyla birlikte Değirmenönü Açık Semt Pazarı ve Çaybaşı Pazarı kurulacak.

Cumartesi günleri Konuksever Kapalı Pazarı'yla Dedeman Açık Semt Pazarı ve Şirinyalı Açık Semt Pazarı kurulacak. Pazar günü ise Sigorta Kapalı Pazarı'nın yanı sıra Çağlayan Kapalı Pazarı, Varlık Kapalı Pazarı ve Meydankavağı Açık Semt Pazarı hizmet verecek.