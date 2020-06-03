ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, yeni yapılacak çocuk oyun evi ve kreş için 1 milyon 250 bin liralık bütçe ayırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şirinyalı Mahallesi'nde 3 bin metrekare yeşil alana sahip yeni kreş binası ve Çağlayan Mahallesi'ndeki oyun evi inşaatı için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, Muratpaşa Belediye Meclisi toplanarak, çocuklara yönelik çalışmalar için 1 milyon 250 bin liralık bütçeyi onayladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni kreşin bin 785 metrekare alanda tek katlı olacağını, kreşte idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane ile açık oyun alanı bulunacağını bildirdi.

Uysal, ilçede dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmalarını da sürdürdüklerine değindi.