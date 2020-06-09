ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta kapanan kafeler için hijyen kuralları ve uygulamalarını kapsayan yeni protokoller hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açılamaya göre, Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç noktası Bababurnu'nda bulunan kafelerde Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehber uyarınca sosyal mesafe önlemleri alındı.

Kafelerin açık ve kapalı alanlarında masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, sandalyelerin arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlendi. Girişlere yerleştirilen el antiseptikleriyle misafirlerin ellerini temizledikten sonra masalarına geçmeleri sağlanırken, kafelere maskesiz misafir de alınmayacak.

Tuvaletlerde temassız kapı, sensörlü musluk gibi birçok önlemin de alındığı belediye işletmelerinde personel her gün yapılan düzenli sağlık kontrolü sonrası iş başı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeniden hizmete açılan belediye işletmesi kafelerin özgün durumlarını dikkate alarak ek protokoller uyguladıklarını belirtti.

Salgının geldiği noktada tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizen Uysal, "Antalya'nın en güzel bu iki noktasında yeniden sevdiklerimizle, ailelerimizle buluşmak, sohbet etmek istiyorsak tedbiri elden bırakmadan yeni süreci hep birlikte yaşayacağız. Tekrar komşularımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.