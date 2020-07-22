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MultiGift ile Kurban Bayramı’nda çalışana hediye verme imkanı

Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş: - "Kuantum Araştırma ile birlikte yürüttüğümüz araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de firmaların yüzde 50’ye yakını çalışan yardımı yapıyor. Çalışanlarına yardım yapan firmaların yaklaşık yarısı yardı

MultiGift ile Kurban Bayramı’nda çalışana hediye verme imkanı
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İSTANBUL - Multinet Up, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen firmalar için çalışan yardımı uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen firmalar hazırlıklarına başladı.

Açıklamada, yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up'ın çalışan yardımı uygulamalarına ilişkin bilgi veren Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, Türkiye’de çalışan yardımlarının özellikle bayramlarda yapıldığını belirterek, “Firmaların özel günlerde yaptığı çalışan yardımları, ülkemize özel kültürel olarak öne çıkan güzel bir alışkanlık. Geçtiğimiz günlerde Kuantum Araştırma ile birlikte yürüttüğümüz araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de firmaların yüzde 50’ye yakını çalışan yardımı yapıyor. Çalışanlarına yardım yapan firmaların yaklaşık yarısı yardımlarını Ramazan, Kurban bayramları ve yılbaşı dönemlerinde yapmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.


- "Çalışan memnuniyetindeki etkisi çok yüksek"


Kuş, ramazan ayının bu yardımların en yoğun olduğu ay olduğunu, bu yardımlaşma kültürünün devamlılığı için Kurban Bayramı'nın da önemli bir fırsat teşkil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı yardımlarında öne çıkan uygulamalarda firmaların yüzde 45’i nakit yardımında bulunurken, yüzde 25’i kurban payı, yüzde 20’si erzak kolisi yardımı yapıyor. Tüm bu uygulamaların çalışan memnuniyetindeki etkisi çok yüksek. Diğer taraftan sosyal yardım ve kurumsal hediye kartı MultiGift ile bu memnuniyeti, çalışanlara seçme özgürlüğü vererek ve işverenlere vergi avantajı sağlayarak en yüksek seviyeye çıkarmak mümkün. MultiGift yüzde 39’a varan vergi avantajıyla, işverenlerin vergi giderlerinin azalmasını sağlıyor. Özellikle çalışan yardımlarını nakit olarak yapan kurumlar için MultiGift’i öneriyoruz. Ayrıca, MultiGift ile çalışanlar kendilerine tanımlanan bakiyeyi öncelikli ihtiyaçları özelinde kullanabiliyor.”

Multinet Up’ın çalışan yardımlarıyla ilgili avantajlar sunan çözümü MultiGift hakkında bilgi veren Didem Kuş, “Dönemsel olarak yapılan çalışan yardımları firma yetkilileri için önemli bir operasyonel yük doğuruyor. Erzak kolisi, hediye çeki ve benzeri yöntemlerle yardım yapan şirketlerde bu yardımların temini, lojistiği, dağıtımı gibi süreçler oldukça yorucu olabiliyor. MultiGift, bu noktada yeni nesil bir çözüm olarak devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuş, MultiGift ile şirketlerin, çalışan sayısı ne olursa olsun tüm işlemleri tek kart ve tek fatura ile gerçekleştirebildiğini ve vergi avantajından faydalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Online alışverişlerin arttığı bu dönemde, müşterilerimize MultiGift Ailesi’nin sanal kart ve dijital kod alternatiflerini de sunuyoruz. Örneğin, firma yetkililerinin SMS ile çalışanlarına gönderdikleri dijital kodları, çalışanlar ister marketlerde ister online alışverişlerde kullanabiliyorlar. MultiGift çatısı altında A101, Carrefoursa, Migros, Morhipo, Ikea ve English Home gibi anlaşmalı olduğumuz markalarla, çalışanların dijital kod veya kartla online ya da mağazalarda alışverişlerini yapabilmelerini sağlıyoruz.”

Happy Center, Altunbilekler, Kim Market, Onur Market, Yunus Market gibi Türkiye genelinde binlerce noktayı tek kartta bir araya getiren MultiGift’in, çalışan yardımlarını teması en aza indirgeyerek yapmak isteyen firma yetkilileri tarafından rağbet gördüğüne değinen Didem Kuş, “MultiGift’in kullanımının mayıs ayında bir önceki aya oranla 3 kat arttığını, geçen sene yılın aynı döneminde MultiGift Ailesi’ndeki market kartlarının kullanımında da 1,5 kat artış olduğunu gördük. Yani hem çalışanları hem de işverenleri mutlu eden bu çözümümüz, içinde bulunduğumuz koşullarda firma yetkilileri için en güvenilir ve en kolay çalışan yardımı olarak ön plana çıktı.” ifadelerini kullandı.

Multinet Up’ın 2004’te hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal hediye sosyal yardım ve kartı MultiGift, bayram hediyelerini çalışanlarına kolaylıkla ulaştırmak isteyen işverenlere kolay ve avantajlı bir çözüm sunuyor. MultiGift ile işverenler operasyonel, lojistik ve vergi avantajı kazanıyor; çalışanlar ise bakiyelerini Türkiye’nin 81 ilinde giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyası ve elektroniğe kadar birçok kategoride 20 bine yakın noktada özgürce harcayabiliyor.

MultiGift sağladığı avantajlardan dolayı doğum günü, evlilik, satış motivasyon, yılbaşı hediyelerinde, kıdem ödüllerinde ve sosyal yardım uygulamalarında da tercih ediliyor.


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