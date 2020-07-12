Motosikletlinin çantasındaki güneş gözlüklü köpek ilgi odağı oldu ANTALYA - Antalya'da, trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücünün sırt çantasındaki, gözünde güneş gözlüğü bulunan köpek, çevredekilerin ilgi odağı oldu.Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, bir motosikletlinin sırt çantasında bulunan ve sadece kafası g