GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları

ANKARA - Milli sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi, kadına yönelik şiddetin bitmesi çağrısı yaptı.Ay-yıldızlı sporcular, Anadolu Ajansı arac

Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları
33 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANKARA - Milli sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi, kadına yönelik şiddetin bitmesi çağrısı yaptı.

Ay-yıldızlı sporcular, Anadolu Ajansı aracılığıyla "Kadına şiddete hayır" mesajı verdiği videolarda şu ifadeleri kullandı:

Rıza Kayaalp (Dünya şampiyonu milli güreşçi): "Kadınlar bize emanettir. Kadına şiddete hayır."

Busenaz Sürmeneli (Dünya şampiyonu milli boksör): "Yumruklarımı kadın cinayetine karşı kaldırıyorum, kadın cinayetine son."

Şennur Demir (Avrupa şampiyonu milli boksör): "Dışarıda kime sorsanız hiç kimse kötüyüm demez, herkes iyidir ama bana sorarsanız iyi insan, kendisine, çevresine, kadınlara, çocuklara, hayvanlara saygısı ve merhameti olandır. Ülkemizde seçme, seçilme hakkı kadınlara verildi, dövme, öldürme hakkı erkeklere verilmedi. Elinizi vicdanınıza koyun artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz."

Ozan Kabak (Milli futbolcu): "Kadına şiddete dur de."

Ramil Guliyev (Dünya şampiyonu milli atlet): "Atletizmde dünyanın en hızlı sporcularından biriyim ve kadına şiddete en hızlı şekilde tepkiliyim. Hayat hepimizin hakkı, kadına şiddet son bulsun."

Melike Günal (Avrupa şampiyonu milli halterci): "Sizlerin karşısına daha güzel haberlerle gelmek isterdim ama maalesef ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet olayları artmaktadır. Bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum; öncelikle insan olduğumuzu unutmamalıyız. Kadın erkek hiç fark etmeden şiddetin her türlüsüne karşıyız. Fakat ülkemizde yaşayan her 4 kadından biri şiddet görmektedir. Şiddet gören her 4 kadından 3'ü sevgilisi veya eşi tarafından şiddet görmektedir. Aslında kadına yönelik şiddet toplumda cinsiyet ayrımcılığının bir ürünüdür. Bu yüzden kadına şiddete hayır diyorum. Siz de susarak bu utanca ortak olmayın. Hep birlikte kadına şiddete hayır."

Dilara Narin (Milli halterci): "Son zamanlarda kadına yönelik şiddet fazlasıyla arttı. Kadın erkek eşittir. Kadının haklarını ellerinden almayın. Şiddet kaderiniz değil. Sessiz kalmayın."

Şaziye Erdoğan (Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci): Öncelikle sözlerime çok üzgün olduğumu belirterek başlamak istiyorum, ülkemizde her gün yeni bir şiddet haberiyle uyanıyoruz ve 4 kadından biri şiddet görüp ölüyor. Artık bu duruma yaptırım gelmesini istiyorum. Çünkü bir kadının daha aramızdan eksilmesine tahammülümüz yok. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi "Kadınlar Allah'ın emanetidir", lütfen emanetlerinize sahip çıkın. Kadınların da insan olduğunu unutmayın. Son olarak kadına şiddete 'Dur' diyorum."

Özge Bayrak (Milli badmintoncu): "Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Kadına şiddet toplumsal bir sorundur. Kadına şiddete hayır."

İlke Özyüksel (Milli modern pentatlet): "Kadına, çocuğa veya hiçbir canlıya şiddetin açıklaması ya da bahanesi olamaz. 'Şiddete dur' diyoruz ve gereken tüm cezaların verilmesini istiyoruz."

Bilal Çiloğlu (Milli judocu): "Başka gülüşler solmasın, başka hayaller yarım kalmasın, başka canlar hayattan acımasızca koparılmasın. Kadına şiddete dur de."

Minel Akdeniz, Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder, Şeyma Özerler ve İrem Korkmaz (Kadın Judo Milli Takımı sporcuları): "Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır, bu suça göz yumma, bu ayıba ortak olma, sessiz kalma. Türk Judo Milli Takımı olarak kadına şiddete hayır diyoruz."

Yasemin Ecem Anagöz (Avrupa şampiyonu milli okçu): "Ülkemizde her gün kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Bir kadın olarak tek dileğim, ülkemizde özgürce yaşayabilmek. Bir canlının yaşama hakkını elinden alan herkes en az bu suçu işleyenler kadar suçludur."

Ahmet Önder (Milli cimnastikçi): "Kadına şiddetin bahanesi olmaz. Çocuğa, hayvana, hiçbir canlıya yapılan şiddet asla kabul edilemez. Suçlular hak ettiği cezayı bulmalı. Bizler de gelecek nesillerin daha eğitimli, daha bilinçli olması için çalışmalıyız. Siz de lütfen en yakın çevrenizden başlayarak bir bilinç hareketi oluşturun."

Ümit Şamiloğlu (Milli cimnastikçi): "Kadının, ananın ata olarak bilindiği bu güzel toplumun bir ferdi olarak kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti tüm benliğimle kınıyorum. Sadece yasalarla değil, zihinlerde de kadın erkek eşitliğinin olduğu, şiddetin bile telaffuz edilmediği günleri özlemle bekliyorum. İyi insan, iyi ahlak temeliyle bunu başarabiliriz."

İbrahim Çolak (Dünya şampiyonu milli cimnastikçi): "Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadına şiddete hayır."

Uğur Aktaş (Milli karateci): "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın anne, kardeş, eş ve evlattır. Kadına şiddete dur de."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü
Isparta'da 40 daire karantinaya alındı
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları
Isparta'da narkotik operasyon! uyuşturucuya geçit yok!
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

AasaSAsAasaSAs
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
AasaSAsDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 40 daire karantinaya alındıIsparta'da 40 daire karantinaya alındı18 Temmuz 2020
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımlarıIsparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları15 Temmuz 2020
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları18 Temmuz 2020
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldüIsparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü19 Temmuz 2020
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruzBilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz17 Temmuz 2020
Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı19 Temmuz 2020
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı19 Temmuz 2020
Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu16 Temmuz 2020
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandıAranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı16 Temmuz 2020
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİSŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS16 Temmuz 2020
Mesleki Eğitime Özel Sektör DopingiMesleki Eğitime Özel Sektör Dopingi17 Temmuz 2020
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk16 Temmuz 2020
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyorBeklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor17 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ16 Temmuz 2020
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIMANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM16 Temmuz 2020
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ15 Temmuz 2020
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!17 Temmuz 2020
Isparta'da "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konferansıIsparta'da "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konferansı17 Temmuz 2020
Burdur Belediyesinden kadınlara özel mekan tahsisiBurdur Belediyesinden kadınlara özel mekan tahsisi16 Temmuz 2020
Isparta Haber: Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bizlere her zaman öncü olmuştur Isparta Haber: Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bizlere her zaman öncü olmuştur 15 Temmuz 2020