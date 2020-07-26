KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kentte elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan ve zorlu çocukluk döneminin ardından okuyarak üniversiteye kadar gelen Hakan Şahan ve kardeşini evlerinde ziyaret ederek kek yaptı.

Öçal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan ve ailesini ziyaret etti.

Burada aileyle sohbet eden Öçal, daha sonra Hakan ve Şerife Şahan kardeşlerle kek yaptı.

Ziyaretini sosyal paylaşım sitesinden de paylaşan Öçal, "Bugün siyaset gömleğini üzerimizden çıkarıp mutfak önlüğünü üzerimize serdik." ifadesini kullandı.

Elsiz ve ayaksız doğan ama hayata sıkı sıkı sarılan Hakan Şahan'ın başarılarına dikkat çeken Öçal, şunları kaydetti:

"Hakan kardeşimizin doğuştan elleri ve ayakları yok. Ancak insanın hayata tutunmasına, kendisiyle barışık olmasına herhangi bir engel yoktur diyerek hayata dört elle sarılmış. Ayrıca kendileri şehrimizin yemek fenomenleri. 'Beraber bir yemek yapalım' dediler ve bizi kocaman gönüllerine ve tertemiz yüreklerine davet ettiler. Sonuç olarak dünyanın en güzel ve en özel kekini birlikte yaptık ve engelleri birlikte kaldırdık."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü 2. sınıfa devam eden Şahan kardeşler de Öçal'a ziyaret ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

