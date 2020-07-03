ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bindiği midibüste ayağına koltuğun açıktaki vidası batan çocuk, vidanın bulunduğu zemin kesilerek hastaneye kaldırıldı.
Bucak mevkisine ailesiyle pikniğe giden Hamza Korkmaz'ın (7) ayağına, bindiği midibüsün koltuğunun altında açıkta bulunan vida battı.
Araçtakilerin vidayı çıkaramaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vidanın bulunduğu zemini keserek Korkmaz'ı sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Hamza Korkmaz'ın ayağına batan vida ameliyatla çıkarıldı.