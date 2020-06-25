ADANA - Adana'da, belediyelerdeki işten çıkarmalara MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterildi.



MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında, partinin MYK üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın geldiği günden bu güne kadar belediyeden ve ASKİ'den 3 bine yakın çalışanın işine son verdiğini söyledi.



İşten çıkartılan yaklaşık 3 bin çalışanın mahkemesinin sürdüğünü, bu davaları da yakından takip ettiklerini belirten Öztürk, "Seçim öncesi her fırsatta iş, emek, özgürlük, insan hakları gibi söylemler üzerinden siyaset yapıp sonra da göreve geldiğiniz ilk gün bunları ayaklar altına almış bir yönetim olabilirsiniz. Lütfen bu sözleri hatırlayınız ve işçi arkadaşlarımızın ekmeklerine dokunmayınız." şeklinde konuştu.



"Zeydan Karalar, Kurban Bayramı öncesi 1500 işçiyi kapı dışarı etmeyi planlıyormuş. Bu şekilde çeşitli kaynaklardan bilgiler almış durumdayız. Burada CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı uyarıyoruz." diyen Öztürk, Kurban Bayramı öncesi hiçbir çalışanın ekmeğine dokunulmaması gerektiğini dile getirdi.