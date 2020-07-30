ADANA - MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, Türkiye’nin güçlenmesine hizmet edecek sosyal barışın tesisinde bayramların önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Avcı, şunları kaydetti:

“Bir bayramı daha milletçe birlikte karşılamanın, manevi havasını birlikte solumanın, sevincini birlikte paylaşmanın engin mutluluğu içindeyiz. Cenab-ı Allah, bayramları aynı zamanda sosyal barışın tesisi için birer ikram olarak sunmuştur. O yüzden bizler, her bayramı ülkemizin, milletimizin birliği yolunda altın fırsat olarak kabul ede geldik. Türkiye’mizin güçlenmesi için dargınlıkları, küskünlükleri sona erdirmeye, bayramın gereklerine uyup bu fırsatı kullanmaya mecburuz. Buna sadece kendimiz için değil, bize umut bağlayanlar için de mecburuz. Çünkü Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Kırım’da, Kerkük’te soykırıma uğrayan, Keşmir’de, Suriye’de, Filistin’de, Karabağ’da, Kırım’da, Yemen’de, Libya’da kanları akıtılan, kimlikleri yok edilen milyonlarca mazlumun tek umudu Türkiye’dir.”







