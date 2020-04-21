ADANA - MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı iddialarına ilişkin, "Birçok büyükşehirde elde edilen yerel yönetim gücünü, devletin egemenliğini yok sayma anlamına gelecek şekilde kullanma eğilimleri ve hevesleri milli birliğimize, devletimizin üniter yapısına zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının, her şeyin üzerinde olduğunu, belediyelerin de yasalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, bu hastalığa karşı atılacak yerel adımların devletin uygulamalarıyla bütünlük içinde olması gerektiğini bildiren Avcı, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin, görünmeyen bir düşmana karşı verdiği savaşta omuz omuza olma zamanıdır ve bütüncül bir mücadele esastır. İzin ve istişare müessesesinden kaçınmamak lazımdır. Birçok büyükşehirde elde edilen yerel yönetim gücünü, devletin egemenliğini yok sayma anlamına gelecek şekilde kullanma eğilimleri ve hevesleri milli birliğimize, devletimizin üniter yapısına zarar verir. Konumu, mevkisi ne olursa olsun, hiç kimse böyle bir yanlışa asla düşmemelidir."

Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacağını ve toplu ulaşım araçlarına akaryakıt desteği sağlanacağını açıkladığını anımsatarak, "Mecliste böyle bir irade tecelli etmeden, Karalar'ın bu iki konuda söz vermesinin ardından gazetelerde yer alan yarım sayfalık ilanlarda ise 'Meclis kararı alındıktan sonraki iki ay geçerlidir' ifadesi dikkati çekti. Belediye Başkanları, meclisin yetkisinde olan uygulamalar için önceden hiçbir yere söz veremez." ifadesini kullandı.

