Mezitli'de "sevimli dostlara" mama bağışı MERSİN - Akdeniz Rotary Kulübü bünyesindeki Patili Dostlar Grubu üyelerince, Mezitli Belediyesine sokak hayvanları için mama bağışı yapıldı. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, sokak hayvanları için "Bugün de Bizden" kampa