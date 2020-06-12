MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde örtü altında üretilen üzümler hasat edildi.

İlçeye bağlı Esenbağlar Mahallesi'nde bir üreticinin serasında gerçekleştirilen hasada Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan katıldı.

Tarhan, ürünlerin toplanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 2 bin ton üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, ürünlerin bir kısmının ihraç edileceğini aktardı.

Erkenci üzümlerin yetiştiği yerler arasında Mezitli'nin de öne çıktığını kaydeden Tarhan, bu sene 4'üncüsü planlanan Örtü Altı Üzüm Festivali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini anımsattı.

Üretici Muhammet Kuşca da ürünlerin verim ve kalitesinden memnun olduklarını söyledi.



