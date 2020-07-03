Mezitli'de kurslar yeniden açıldı MERSİN - Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı kursları, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden açtı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor Okulu bünyesindeki kurs