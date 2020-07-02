Mezitli'de "Kent İçi Tarım" uygulaması devam ediyor MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında sebze ve biberiye ekildi. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Su Parkı'nın yanında yapılan etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet