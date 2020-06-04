MERSİN - Mezitli Belediyesi ve Solinova Üretici Kadın Kooperatifi'nin iş birliğiyle "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında kadınlar mısır ekimi gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki belediyenin kullanımına tahsis edilen bir arsada yapılan etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, 'Kent İçi Tarım' uygulamasını kentte yaşayan insanları tarımsal üretime katmak ve atıl arazileri tarım alanında kullanmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.