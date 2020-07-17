Mezitli'de Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanesi bahçesine ekilen sebzeler hasat edildi MERSİN - Mezitli'de Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanesi bahçesindeki sebze ve meyveler hasat edildi.Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'nin bahçesine ekilen ürünlerin hasadına Belediye Başkanı