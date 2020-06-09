MERSİN - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait olan 3 bin metrekarelik alanda, 100 öğrenci kapasiteli "Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi" açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, belediye bünyesinde yaş gruplarına yönelik hizmet veren kurumları hayırsever insanların destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek Kubin'e teşekkür etti.